Почему Украина до сих пор не назначила судей ad hoc в Европейский суд по правам человека

Адвокат Алексей Шевчук узнал у судьи ЕСПЧ от Украины Николая Гнатовского, почему наша страна до сих пор не определилась со своим последним представителем в этом судебном органе, который имел бы право заменить Гнатовского в случае необходимости.

«Продолжаю делиться своими дипломатическими размышлениями, к которым меня побуждает обучение в Дипломатической академии Украины. Сегодня у меня была возможность пообщаться с Николаем Гнатовским — судьей Европейского суда по правам человека, избранным от Украины. Одной из интересных и в то же время важных тем нашего разговора стал вопрос формирования списка судей ad hoc от Украины для ЕСПЧ. По информации, озвученной во время нашей беседы, Украина до сих пор имеет лишь двух человек в списке судей ad hoc вместо трёх. То есть список остаётся неполным», — отметил Шевчук.

Механизм ad hoc предусматривает возможность привлечения другого судьи в случаях, когда судья, избранный от соответствующего государства, не может участвовать в рассмотрении конкретного дела, в частности из-за самоотвода. Уже были случаи, когда из-за невозможности участия г-на Гнатовского в рассмотрении отдельных дел ЕСПЧ приходилось привлекать судей из других государств.

Судьи ЕСПЧ, в частности судьи ad hoc, являются независимыми и не представляют интересы государства при осуществлении правосудия. Однако именно государство несет ответственность за надлежащее формирование соответствующего списка кандидатур.

«Конечно, Суд должен обеспечивать непрерывность правосудия и принимать решения в соответствии с установленными процедурами. И именно на этом сделал акцент господин Гнатовский. Но у меня возникает другой вопрос. Почему Украина до сих пор не обеспечила формирование полного списка из трех судей ad hoc?

Ведь это вопрос не только организационный. Это вопрос надлежащего представления украинской правовой системы в международном судебном механизме, институциональной ответственности государства и его способности своевременно выполнять международные процедурные обязательства», — говорит Шевчук.

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«По моему убеждению, Украина должна как можно скорее завершить эту процедуру и обеспечить наличие полного списка судей ad hoc. Мы много говорим о европейской интеграции, верховенстве права и международном правосудии. Но эти принципы начинаются с конкретных институциональных решений. Дипломатия — это не только международные переговоры. Это еще и умение видеть пробелы в собственной государственной системе и своевременно их устранять», — резюмирует Шевчук.

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