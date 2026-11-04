Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером предстоящие мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении длительных консультаций со специальными представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которых объявил о подготовке встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ уже на следующей неделе.

Глава государства отметил, что украинская сторона представила США свои четкие предложения и настаивает на максимальной интенсификации переговорного процесса для скорейшего завершения войны.

Среди ключевых приоритетов были названы усиление ПВО перехватчиками для систем Patriot, расширение двустороннего сотрудничества в формате Drone Deals, а также привлечение международных партнеров и Всемирного банка к разработке гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.

Источник: официальное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.

В Кремле больше не рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях России. В связи с этим Москва намерена усилить военное давление на Украину и её европейских союзников, а также готовится к затяжной войне.

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