Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером предстоящие мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении длительных консультаций со специальными представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которых объявил о подготовке встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ уже на следующей неделе.
Глава государства отметил, что украинская сторона представила США свои четкие предложения и настаивает на максимальной интенсификации переговорного процесса для скорейшего завершения войны.
Среди ключевых приоритетов были названы усиление ПВО перехватчиками для систем Patriot, расширение двустороннего сотрудничества в формате Drone Deals, а также привлечение международных партнеров и Всемирного банка к разработке гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.
Источник: официальное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.
Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.
В Кремле больше не рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях России. В связи с этим Москва намерена усилить военное давление на Украину и её европейских союзников, а также готовится к затяжной войне.