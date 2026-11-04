Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером майбутні мирні переговори

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення тривалих консультацій зі спеціальними представниками американської сторони Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за підсумками яких оголосив про підготовку зустрічі в тристоронньому форматі між Україною, США та рф вже наступного тижня.

Глава держави зазначив, що українська сторона надала США власні чіткі пропозиції та наполягає на максимальній інтенсифікації переговорного процесу для якнайшвидшого завершення війни.

Серед ключових пріоритетів було названо посилення ППО перехоплювачами для систем Patriot, розширення двосторонньої співпраці у форматі Drone Deals, а також залучення міжнародних партнерів і Світового банку до опрацювання гарантій безпеки та післявоєнної відбудови України.

Джерело: офіційне звернення Президента України Володимира Зеленського.

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

Під час виступу на Берлінській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів у США Дональд Трамп зосередиться на досягненні справедливого миру в Україні.

У Кремлі більше не розраховують на те, що Президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на умовах росії. Через це Москва має намір збільшити військовий тиск на Україну та її європейських союзників, а також готується до затяжної війни.

Читай нас у