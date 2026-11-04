Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o długotrwałych konsultacjach ze specjalnymi przedstawicielami strony amerykańskiej, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w wyniku których ogłosił przygotowania do spotkania w formacie trójstronnym między Ukrainą, USA i Federacją Rosyjską już w przyszłym tygodniu.

Głowa państwa zaznaczyła, że strona ukraińska przedstawiła Stanom Zjednoczonym własne, jasne propozycje i nalega na maksymalną intensyfikację procesu negocjacyjnego w celu jak najszybszego zakończenia wojny.

Wśród kluczowych priorytetów wymieniono wzmocnienie obrony przeciwlotniczej za pomocą przechwytujących pocisków dla systemów Patriot, rozszerzenie dwustronnej współpracy w ramach programu „Drone Deals”, a także zaangażowanie partnerów międzynarodowych i Banku Światowego w opracowanie gwarancji bezpieczeństwa oraz powojenną odbudowę Ukrainy.

Źródło: oficjalne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Podczas wystąpienia na berlińskiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że po wyborach w USA Donald Trump skoncentruje się na osiągnięciu sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

W Kremlu nie liczy się już na to, że prezydent USA Donald Trump będzie w stanie zmusić Ukrainę do podpisania porozumienia pokojowego na warunkach Rosji. Z tego powodu Moskwa zamierza zwiększyć presję militarną na Ukrainę i jej europejskich sojuszników, a także przygotowuje się do długotrwałej wojny.

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