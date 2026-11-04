泽连斯基与维特科夫和库什纳讨论了即将举行的和平谈判

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，已与美方特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳进行了长时间磋商，并据此宣布将于下周筹备乌克兰、美国和俄罗斯之间的三方会晤。

国家元首指出，乌克兰方面已向美国提出了明确的建议，并坚持要求最大限度地加快谈判进程，以尽快结束战争。

关键优先事项包括：通过“爱国者”系统拦截器加强防空能力，扩大“无人机交易”（Drone Deals）框架下的双边合作，以及邀请国际合作伙伴和世界银行共同制定乌克兰的安全保障和战后重建方案。

来源：乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基的官方声明。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项还包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会晤。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林安全会议上发表讲话时表示，希望在美国大选后，唐纳德·特朗普能专注于在乌克兰实现公正的和平。

克里姆林宫已不再指望美国总统唐纳德·特朗普能迫使乌克兰按照俄罗斯的条件签署和平协议。因此，莫斯科打算加大对乌克兰及其欧洲盟友的军事压力，并为一场旷日持久的战争做准备。

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