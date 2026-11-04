Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров провел в Брюсселе переговоры с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock.

Одной из главных тем стал Prosperity Plan — план послевоенного восстановления и экономического развития Украины. По словам Умерова, документ должен определить механизмы восстановления страны, привлечения инвестиций и поддержки экономики после завершения войны.

Отдельно украинская делегация представила партнерам расчеты финансовых потребностей на 2027 год, объемы бюджетного дефицита и возможные источники его покрытия.

Также стороны обсудили угрозы со стороны России для Украины и Европы и совместные меры противодействия.

Следующий этап переговоров будет касаться гарантий безопасности. Умеров подчеркнул, что долгосрочная безопасность Украины является важной составляющей будущей архитектуры безопасности всей Европы.

Источник: Рустем Умеров

Рабочие переговоры между Украиной и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, стороны должны обсудить послевоенную безопасность, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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