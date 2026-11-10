По состоянию на утро вторника залог в размере 65 млн грн за бывшего высокопоставленного сотрудника СБУ Сергея Дуку, подозреваемого по делу «Карфаген», еще не был внесен в полном объеме. Эти средства являются альтернативой содержанию под стражей.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на утро вторника залог за подозреваемого внесен частично», — отметили в суде, не уточнив сумму, которая уже поступила на счет ВАКС.

Как сообщалось, 7 ноября издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе сообщило, что сотрудников СБУ призывают срочно присоединиться к сбору денег для генерала Сергея Дуки, которого ВАКС отправил в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 65 млн грн.

6 ноября ВАКС избрал меру пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Сергею Дуке в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 65 млн грн. Прокурор в суде просил об альтернативе залога в сумме 100 млн грн.

Антикоррупционные органы в рамках операции «Карфаген» раскрыли преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. В состав преступной организации входили не менее 12 человек.

Среди подозреваемых по делу: первый заместитель начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерал Сергей Дука («Аким»), уже уволенный с должности, Александр Демьянчук («Консультант») — заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимир Ценов (его ВАКС взял под стражу с альтернативой залога в 15 млн грн), Виталий Рыбалка, известный как «Боксер» (ВАКС взял под стражу без права внесения залога).

В обнародованном антикоррупционными органами видеоролике с материалами НСРД отмечается, что в состав преступной группы входили: основатель и руководитель группы — трижды судимый «Криминал», руководитель наркокартеля «Химпром», гражданин РФ «Мексиканец», подчинённые «Криминала» — «Боксер» и «Паша». За прикрытие деятельности колл-центров, как отмечается в видео, отвечал один из руководителей департамента стратегических расследований Нацполиции «Прайс».

«Аким» — высокопоставленный чиновник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания своих коллег», — говорится в видеоролике НАБУ.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Видео: Задержанный генерал СБУ Дука четыре года назад попал в ДТП с Ляшко.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации в ходе операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

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