Справа Карфаген: за ексгенерала СБУ Дуку досі не сплатили повну заставу

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Станом на ранок вівторка заставу в розмірі 65 млн грн за колишнього високопосадовця СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі «Карфаген», ще не внесли в повному обсязі. Ці кошти є альтернативою триманню під вартою.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

"Станом на ранок вівторка заставу за підозрюваного внесено частково", – зазначили в суді, не уточнивши суму, яка вже надійшла на рахунок ВАКС.

Як повідомлялося, 7 листопада видання "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбі повідомило, що співробітників СБУ закликають терміново долучитися до збору грошей для генерала Сергія Дуки, якого ВАКС відправив до СІЗО з можливістю внесення 65 млн грн застави.

6 листопада ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Сергію Дуці у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою внесення 65 млн грн. Прокурор в суді просив про альтернативу застави в сумі 100 млн грн.

Антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Відео: Затриманий генерал СБУ Дука чотири роки тому засвітився у ДТП з Ляшком.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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