Sprawa Kartagina: w przypadku byłego generała SBU Duki nadal nie wpłacono pełnej kwoty kaucji

Według stanu na wtorek rano kaucja w wysokości 65 mln hrywien za byłego wysokiego rangą funkcjonariusza SBU Siergieja Dukę, podejrzanego w sprawie „Kartagina”, nie została jeszcze wpłacona w całości. Środki te stanowią alternatywę dla aresztu.

Informację tę podał Najwyższy Sąd Antykorupcyjny w odpowiedzi na zapytanie agencji „Interfax-Ukraina”.

„Na wtorek rano kaucja za podejrzanego została wpłacona częściowo” – zaznaczono w sądzie, nie podając jednak kwoty, która już wpłynęła na konto WAKS.

Jak informowano, 7 listopada serwis „Ukrainska Prawda” powołując się na źródła w służbach specjalnych, poinformowało, że pracownicy SBU są wzywani do pilnego udziału w zbiórce pieniędzy dla generała Serhija Duki, którego WAKS skierował do aresztu śledczego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 65 mln hrywien.

6 listopada WAKS wybrał środek zabezpieczający wobec byłego pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Siergieja Duki w postaci aresztu tymczasowego na okres 60 dni z alternatywą wpłacenia 65 mln hrywien. Prokurator wnioskował w sądzie o ustalenie kaucji w wysokości 100 mln hrywien.

W ramach operacji „Kartagina” organy antykorupcyjne ujawniły organizację przestępczą, której członkowie zorganizowali systematyczne przekazywanie nielegalnych korzyści wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodne działanie oszukańczych call center i innych nielegalnych przedsiębiorstw. W skład organizacji przestępczej wchodziło co najmniej 12 osób.

Wśród podejrzanych w tej sprawie znaleźli się: pierwszy zastępca szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Siergiej Duka („Akim”), który został już zwolniony ze stanowiska, Oleksandr Demjanchuk („Konsultant”) – zastępca szefa wydziału Zarządu Śledczego Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie kijowskim, pierwszy zastępca szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Ukrainy Wołodymyr Cenow (którego WAKS umieścił w areszcie z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 15 mln hrywien), Witalij Rybalka, znany jako „Bokser” (WAKS umieścił go w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji).

W opublikowanym przez organy antykorupcyjne filmie zawierającym materiały NSRD zaznaczono, że w skład grupy przestępczej wchodzili: założyciel i przywódca grupy – trzykrotnie skazany „Kryminal”, szef kartelu narkotykowego „Chimprom”, obywatel Federacji Rosyjskiej „Meksykanin”, oraz podwładni „Kryminala” – „Bokser” i „Pasza”. Za przykrywanie działalności call center, jak podkreślono w nagraniu, odpowiadał jeden z kierowników departamentu dochodzeń strategicznych Policji Narodowej „Price”.

„Akim” – to wysoki rangą urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), generał major, który zapewniał ochronę przed zainteresowaniem ze strony swoich kolegów – czytamy w nagraniu wideo NABU.

Informację tę przekazał agencji „Interfax-Ukraina” Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS).

Wideo: Zatrzymany generał SBU Duka cztery lata temu pojawił się w nagraniu z wypadku drogowego z udziałem Liaszka.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą zdemaskowano dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

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