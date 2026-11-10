“迦太基案”：前乌克兰安全局（SBU）将军杜库的保释金至今仍未全额缴纳

截至周二上午，针对涉嫌卷入“迦太基”案的前乌克兰安全局（SBU）高级官员谢尔盖·杜库的6500万格里夫纳保释金，尚未全额缴纳。这笔款项是替代羁押的措施。

乌克兰最高反腐败法院在回应“国际文传电讯社-乌克兰”的询问时透露了这一消息。

“截至周二上午，该嫌疑人的保释金已部分缴纳，”法院方面表示，但未具体说明已汇入最高反腐败法院账户的金额。

据此前报道，11月7日，《乌克兰真理报》 援引特勤部门消息人士的话报道称，安全局（SBU）员工被呼吁紧急参与为谢尔盖·杜卡将军筹集保释金，此前最高反腐败法院已将其羁押候审，并规定保释金为6500万格里夫纳。

11月6日，反腐败法院对前国家主权保护局第一副局长谢尔盖·杜卡作出预防措施裁定，决定将其羁押60天，或缴纳6500万格里夫纳保释金。 检察官在庭审中曾请求将保释金金额提高至1亿格里夫纳。

反腐败机构在“迦太基”行动中捅破了一个犯罪组织，该组织成员通过向执法机构的高级官员系统性地提供不正当利益，以确保诈骗呼叫中心及其他非法业务得以畅通无阻地运作。 该犯罪组织至少涉及12人。

本案嫌疑人包括：乌克兰安全局国家主权保护部第一副部长谢尔盖·杜卡将军（绰号“阿基姆”）， 已遭免职；基辅州国家警察总局刑事侦查局副局长亚历山大·德米扬丘克（绰号“顾问”）；乌克兰国家警察战略调查局第一副局长弗拉基米尔·采诺夫 （其已被最高反腐败法院羁押，保释金定为1500万格里夫纳），以及绰号“拳击手”的维塔利·里巴尔卡（最高反腐败法院已对其下达无保释羁押令）。

在反腐败机构发布的、包含国家反腐败局调查材料的视频中指出，该犯罪团伙的成员包括：团伙创始人兼头目——曾三度被定罪的“克里米纳尔”， “希姆普罗姆”毒品集团头目、俄罗斯公民“墨西哥人”，以及“克里米纳尔”的下属——“拳击手”和“帕沙”。 视频中强调，国家警察局战略调查部的一名负责人“普莱斯”负责为呼叫中心的活动提供掩护。

“阿金”是乌克兰安全局（SBU）的一名高级官员，少将军衔，负责确保其同伙不被同僚察觉，”乌克兰国家反腐败局（NABU）的视频中如是说。

乌克兰最高反腐败法院（VAKS）向“国际文传电讯社-乌克兰”分社通报了这一消息。

视频：被捕的SBU将军杜卡四年前曾卷入与利亚什科的交通事故。

需要指出的是，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

国家反腐败局侦探逮捕了乌克兰安全局国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中捣毁该犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

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