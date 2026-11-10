В Сумской области мужчина жестоко избил товарища во время застолья

В Сумской области 38-летнему мужчине было предъявлено подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя в городе Ромны.

По данным следствия, вечером 6 ноября 2026 года в квартире местной жительницы собралась компания, которая вместе употребляла спиртные напитки. Во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора.

Впоследствии один из них начал избивать товарища кулаками, нанеся многочисленные удары в область головы. Избиение прекратилось только после вмешательства других присутствующих.

В результате нападения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и в настоящее время находится в больнице.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Роменского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры.

В то же время, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

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