На Сумщині чоловік жорстоко побив товариша під час застілля

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На Сумщині 38-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень приятелю. Інцидент стався під час спільного розпивання алкоголю в місті Ромни.

За даними слідства, увечері 6 листопада 2026 року в квартирі місцевої мешканки зібралася компанія, яка разом вживала спиртні напої. Під час застілля між двома чоловіками виникла сварка.

Згодом один із них почав бити товариша кулаками, завдавши численних ударів у ділянку голови. Побиття припинилося лише після втручання інших присутніх.

Унаслідок нападу потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження та наразі перебуває в лікарні.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування проводять слідчі Роменського районного відділу поліції ГУНП у Сумській області під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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