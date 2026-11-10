W obwodzie sumskim mężczyzna brutalnie pobił kolegę podczas biesiady

W obwodzie sumskim 38-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut umyślnego spowodowania ciężkich obrażeń ciała u znajomego. Do zdarzenia doszło podczas wspólnego spożywania alkoholu w mieście Romny.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa wieczorem 6 listopada 2026 roku w mieszkaniu lokalnej mieszkanki zebrała się grupa osób, które wspólnie spożywały napoje alkoholowe. Podczas biesiady między dwoma mężczyznami doszło do kłótni.

Następnie jeden z nich zaczął bić kolegę pięściami, zadając mu liczne ciosy w okolice głowy. Pobicie zakończyło się dopiero po interwencji pozostałych obecnych osób.

W wyniku napaści poszkodowany odniósł ciężkie obrażenia ciała i obecnie przebywa w szpitalu.

Podejrzanego zatrzymano zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Czyny mężczyzny zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 121 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sankcja przewidziana w tym artykule przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od 5 do 8 lat.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z Romenskiego Okręgowego Oddziału Policji Głównego Zarządu Policji w obwodzie sumskim pod kierownictwem procesowym Romenskiej Prokuratury Okręgowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Sumach.

W rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim 58-letni mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za umyślne zabójstwo współmieszkanki z wyjątkowym okrucieństwem. Podczas kłótni oblał 55-letnią kobietę łatwopalną substancją i podpalił ją. Ofiara zmarła w szpitalu na skutek odniesionych poparzeń.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Mikołajowie udowodniła przed sądem winę 61-letniego mężczyzny, którego skazano na dożywotnie pozbawienie wolności za systematyczne gwałty na nieletniej prawnuczce swojej partnerki oraz rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

W Łucku funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia nielegalnych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o popełnienie czynów o charakterze seksualnym wobec dzieci.

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