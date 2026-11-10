在苏姆州，一名男子在酒席上残忍殴打了一位朋友

在苏姆州，一名38岁男子被指控涉嫌故意对朋友造成严重身体伤害。该事件发生在罗姆尼市，当时众人正在一起饮酒。

据调查显示，2026年11月6日晚，一群人在当地一名女居民的公寓里聚会，共同饮酒。聚餐期间，两名男子之间发生了争执。

随后，其中一人开始用拳头殴打同伴，对其头部区域连击数次。直到其他在场人员介入后，殴打才停止。

此次袭击导致受害人遭受严重身体伤害，目前仍在医院接受治疗。

嫌疑人根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。法院对其采取了羁押的预防措施。

该男子的行为被定性为《乌克兰刑法典》第121条第1款规定的故意造成严重身体伤害。该条款规定的刑罚为5至8年有期徒刑。

本案的庭前调查由苏姆州警察总局罗门斯克区警察局调查人员负责，并在罗门斯克地区检察院的程序指导下进行。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪。

苏姆州检察院通报了这一消息。

在波尔塔瓦州克雷门丘格区，一名58岁男子因以特别残忍的方式故意杀害同居伴侣，被判处15年有期徒刑。 在冲突过程中，他向这名55岁的女子泼洒易燃液体并点燃。受害人因烧伤在医院不治身亡。

此前，尼古拉耶夫州检察院向法院证明了一名61岁男子的罪行，该男子因系统性强奸其同居伴侣的未成年曾孙女并传播儿童色情内容，被判处无期徒刑。

在卢茨克市，执法部门查获一名涉嫌利用其3岁女儿制作并销售色情内容的女子。 据调查显示，该女子利用孩子制作违禁材料，并为获取报酬将其转交给他人。

在赫梅利尼茨基，执法人员拘留了一名50岁的当地居民，该男子涉嫌对儿童实施性侵。

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