В Украине более 3 миллионов человек нуждаются в безбарьерных цифровых сервисах

С начала полномасштабного вторжения число украинцев, нуждающихся в доступных цифровых услугах, выросло на 600 тысяч и в настоящее время превышает 3 миллиона. Среди них — более 200 тысяч детей, ветераны, пожилые люди, молодые родители и те, кто восстанавливается после травм.

По словам главы Минцифры, потребность в безбарьерных цифровых сервисах касается различных категорий населения. В частности, речь идет о ветеранах, которые после ранений могут пользоваться приложениями только одной рукой, пожилых людях, которые хранят в телефонах информацию о пенсиях, субсидиях и лекарствах, а также родителях, у которых ограничено время.

«Нам нужно сделать так, чтобы каждый человек, независимо от его статуса, мог пройти этот путь получения цифровой услуги самостоятельно, быстро и с удовольствием, ну и с результатом», — подчеркнула Оксана Ферчук.

Министр напомнила, что в 2021 году среди 100 крупнейших государственных веб-сайтов и приложений лишь один соответствовал требованиям безбарьерности.

В настоящее время высокий уровень базовой доступности имеют уже 34 государственных сайта, сообщили в Минцифры.

Добиться этого результата удалось благодаря постепенному внедрению стандартов доступности и обучению специалистов.

В частности, в 2021 году была принята Национальная стратегия безбарьерности, в которой цифровое направление было определено одним из приоритетов развития.

В 2022 году стандарты безбарьерности были адаптированы на основе европейских норм. А уже в 2023-м было принято постановление, закрепившее ответственность органов исполнительной власти за соблюдение этих требований.

С 2024 года в Украине работает Центр компетенций, который помогает внедрять стандарты цифровой доступности.

За это время 5 400 специалистов научились формировать технические задания и готовить веб-сайты и мобильные приложения к работе с безбарьерными технологиями. Также было проведено 64 аудита на предмет соблюдения соответствующих стандартов.

В декабре 2025 года приложение «Дия» стало одним из первых сервисов, полностью адаптированных для работы с безбарьерными технологиями.

По словам Ферчук, ежедневно «Дией» пользуются более 1,2 млн украинцев. В приложении и на веб-портале доступно более 200 услуг. Их количество постоянно увеличивается, поэтому каждый новый сервис также требует адаптации.

«Это не работа на один день. Это постоянная работа и постоянное совершенствование», — подытожила министр.

Об этом сообщила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук во время презентации результатов ежегодного мониторинга доступности 100 государственных сайтов.

Напомним, украинское правительство усиливает защиту государственных цифровых сервисов от кибератак на фоне активизации российских атак на информационную инфраструктуру. Руководителям всех органов исполнительной власти поручили в срочном порядке сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

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