在乌克兰，有超过300万人需要无障碍数字服务

自全面入侵开始以来，需要可负担的数字服务的乌克兰人数量增加了60万，目前已超过300万。 其中包括超过20万名儿童、退伍军人、老年人、年轻父母以及正在从创伤中恢复的人群。

据乌克兰数字事务部部长称，对无障碍数字服务的需求涉及不同人群。 具体而言，包括因伤后只能单手操作应用程序的退伍军人、在手机中保存养老金、补贴和药品信息的老年人，以及时间有限的父母。

“我们必须确保每个人，无论其身份如何，都能独立、快速且愉快地完成获取数字服务的流程，并最终取得成效，”奥克萨娜·费尔丘克强调道。

部长提醒道，2021年，在100个最大的政府网站和应用程序中，只有一个符合无障碍要求。

据数字转型部通报，目前已有34个政府网站达到了较高的基础无障碍水平。

能够取得这一成果，得益于无障碍标准的逐步实施以及对专业人员的培训。

特别是，2021年通过了《国家无障碍战略》，其中将数字化领域确定为发展优先事项之一。

2022年，乌克兰参照欧洲标准调整了无障碍标准。2023年，乌克兰通过了一项决议，明确规定了行政机关在遵守这些要求方面的责任。

自2024年起，乌克兰设立了能力中心，致力于推动数字无障碍标准的实施。

在此期间，已有5,400名专业人员掌握了制定技术任务书以及使网站和移动应用程序适配无障碍技术的方法。此外，还针对相关标准的遵守情况开展了64次审计。

2025年12月，“迪亚”（Dія）应用成为首批完全适配无障碍技术运行的服务之一。

据费尔丘克介绍，每天有超过120万乌克兰人使用“迪亚”应用。该应用及网络门户提供200多项服务。服务数量在不断增加，因此每项新服务也需要进行适配。

“这不是一蹴而就的工作。这是一项持续的工作，也是一个不断完善的过程，”部长总结道。

乌克兰数字转型部长奥克萨娜·费尔丘克在介绍100个政府网站年度可访问性监测结果时透露了这一消息。

需要指出的是，鉴于俄罗斯对信息基础设施的攻击日益频繁，乌克兰政府正在加强政府数字服务抵御网络攻击的防护力度。 已责令所有执行机构负责人紧急组建网络安全团队，采购必要的软件并投入运行。

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