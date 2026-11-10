W Ukrainie ponad 3 miliony osób potrzebuje usług cyfrowych bez barier

Od początku pełnej inwazji liczba Ukraińców potrzebujących dostępnych usług cyfrowych wzrosła o 600 tysięcy i obecnie przekracza 3 miliony. Wśród nich jest ponad 200 tysięcy dzieci, weteranów, osób starszych, młodych rodziców oraz osób powracających do zdrowia po urazach.

Według szefowej Ministerstwa Cyfryzacji zapotrzebowanie na usługi cyfrowe bez barier dotyczy różnych grup społecznych. W szczególności chodzi o weteranów, którzy po odniesionych ranach mogą korzystać z aplikacji tylko jedną ręką, osoby starsze, które przechowują w telefonach informacje o emeryturach, zasiłkach i lekach, a także rodziców, którzy mają ograniczony czas.

„Musimy zadbać o to, aby każdy, niezależnie od statusu, mógł samodzielnie, szybko i z przyjemnością przejść tę ścieżkę korzystania z usług cyfrowych – i oczywiście osiągnąć zamierzony rezultat” – podkreśliła Oksana Ferczuk.

Minister przypomniała, że w 2021 roku spośród 100 największych państwowych stron internetowych i aplikacji tylko jedna spełniała wymogi dostępności.

Obecnie wysoki poziom podstawowej dostępności mają już 34 strony rządowe, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki stopniowemu wdrażaniu standardów dostępności oraz szkoleniu specjalistów.

W szczególności w 2021 roku przyjęto Narodową strategię dostępności, w której obszar cyfrowy określono jako jeden z priorytetów rozwoju.

W 2022 roku standardy dostępności zostały dostosowane na podstawie norm europejskich. Już w 2023 roku przyjęto rozporządzenie, które określiło odpowiedzialność organów władzy wykonawczej za przestrzeganie tych wymagań.

Od 2024 roku w Ukrainie działa Centrum Kompetencji, które pomaga we wdrażaniu standardów dostępności cyfrowej.

W tym czasie 5 400 specjalistów nauczyło się formułować zadania techniczne oraz przygotowywać strony internetowe i aplikacje mobilne do pracy z technologiami bezbarierowymi. Przeprowadzono również 64 audyty dotyczące przestrzegania odpowiednich standardów.

W grudniu 2025 roku aplikacja „Dія” stała się jedną z pierwszych usług w pełni dostosowanych do pracy z technologiami bezbarierowymi.

Według Ferczuk z aplikacji „Dija” codziennie korzysta ponad 1,2 mln Ukraińców. W aplikacji i na portalu internetowym dostępnych jest ponad 200 usług. Ich liczba stale rośnie, dlatego każda nowa usługa również wymaga dostosowania.

„To nie jest zadanie na jeden dzień. To ciągła praca i ciągłe doskonalenie” – podsumowała minister.

Informację tę przekazała minister ds. transformacji cyfrowej Oksana Ferczuk podczas prezentacji wyników corocznego monitoringu dostępności 100 stron rządowych.

Przypomnijmy, że rząd Ukrainy wzmacnia ochronę państwowych usług cyfrowych przed cyberatakami w związku z nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę informacyjną. Szefom wszystkich organów władzy wykonawczej zlecono pilne utworzenie zespołów ds. cyberbezpieczeństwa, zakup niezbędnego oprogramowania oraz uruchomienie go.

Czytaj nas na