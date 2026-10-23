Уряд посилить кібербезпеку державних сервісів через атаки РФ на цифрову інфраструктуру

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Український уряд посилює захист державних цифрових сервісів від кібератак на тлі активізації російських атак на інформаційну інфраструктуру. Керівникам усіх органів виконавчої влади доручили терміново сформувати команди з кібербезпеки, закупити необхідне програмне забезпечення та запустити його в роботу.

«Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів. Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади – терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію», – зауважив Корецький.

За словами глави уряду, Росія систематично завдає ударів не лише по енергетичних об’єктах, а й по цифровій інфраструктурі України.

Зокрема, протягом вересня в Києві було пошкоджено близько десяти датацентрів.

Сергій Корецький також наголосив на посиленні кіберзагроз. За його словами, російська сторона дедалі частіше використовує штучний інтелект для проведення кібератак, а серед основних цілей — державні інформаційні системи та український бізнес.

«Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней – державні інформаційні системи та український бізнес. Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції», – підсумував глава уряду.

Відповідно до доручення прем’єр-міністра, органи виконавчої влади повинні оперативно створити команди кібербезпеки, забезпечити їх необхідними програмними засобами та впровадити відповідні рішення.

Уряд очікує, що всі державні установи будуть готові протидіяти кібератакам, зокрема тим, під час яких застосовують інструменти штучного інтелекту. Це має посилити захист державних інформаційних систем і цифрових послуг в умовах зростання кіберзагроз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу 20 жовтня постраждав датацентр GigaCenter. Через пошкодження обладнання користувачів попередили про можливі перебої в роботі сервісів. Наразі фахівці компанії працюють над локалізацією наслідків атаки.

Унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу. Відновити його роботу неможливо, однак клієнтів продовжують обслуговувати через резервні майданчики.

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