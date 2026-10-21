У Києві через обстріл РФ пошкоджено датацентр GigaCenter

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У Києві внаслідок російського обстрілу 20 жовтня постраждав датацентр GigaCenter. Через пошкодження обладнання користувачів попередили про можливі перебої в роботі сервісів. Наразі фахівці компанії працюють над локалізацією наслідків атаки.

У компанії зазначили, що внаслідок російського удару було пошкоджено обладнання датацентру. Фахівці працюють над усуненням наслідків ураження.

Користувачам рекомендують враховувати можливі перебої в роботі сервісів на час проведення відповідних робіт.

GigaCenter став черговим датацентром у столиці, який постраждав унаслідок російських обстрілів у жовтні.

19 жовтня внаслідок російської балістичної атаки було повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». Після удару компанія перейшла на резервні майданчики.

«Датагруп» є одним із ключових операторів зв’язку в Україні. Компанія охоплює понад 90 населених пунктів, забезпечуючи користувачів домашнім і супутниковим інтернетом, інтерактивним телебаченням та мобільним зв’язком.

Також 6 жовтня російський обстріл вивів із ладу датацентр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком» у Києві.

Ще раніше, 2 жовтня, внаслідок російського удару було зруйновано датацентр dline.ua, розташований на вулиці Предславинській.

Таким чином, упродовж жовтня російські атаки спричинили пошкодження або руйнування кількох датацентрів у столиці, що створює ризики для стабільної роботи телекомунікаційної та цифрової інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба GigaCenter.

Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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