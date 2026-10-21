基辅的GigaCenter数据中心因俄罗斯的炮击而受损

10月20日，基辅的GigaCenter数据中心因俄罗斯炮击而受损。由于设备受损，用户已收到关于服务可能中断的预警。目前，该公司专家正致力于控制此次袭击造成的后果。

该公司指出，俄罗斯的袭击导致数据中心设备受损。专家们正在努力消除此次袭击造成的后果。

建议用户在相关维修工作期间，注意服务可能出现的间歇性中断。

GigaCenter成为10月因俄罗斯炮击而受损的又一家位于首都的数据中心。

10月19日，由于俄罗斯的弹道导弹袭击，“DataGroup”公司的数据中心设备和基础设施完全瘫痪。袭击发生后，该公司已切换至备用站点。

“DataGroup”是乌克兰的主要电信运营商之一。该公司服务范围覆盖90多个城镇，为用户提供家庭和卫星互联网、交互式电视以及移动通信服务。

此外，10月6日，俄罗斯的炮击还导致位于基辅的“欧米茄电信”公司的数据中心瘫痪。

更早之前，即10月2日，位于普雷德斯拉文斯卡街的dline.ua数据中心也因俄罗斯袭击而遭到破坏。

由此可见，整个10月期间，俄罗斯的袭击导致首都多家数据中心受损或被毁，这给电信和数字基础设施的稳定运行带来了风险。

GigaCenter新闻处通报了这一情况。

10月21日，俄军对第聂伯市发动袭击，击中了一处关键基础设施。目前尚未公布此次袭击的具体后果。

此前，俄罗斯曾袭击乌曼市，导致一家大型超市和一栋居民楼发生火灾。

此前，俄罗斯曾出动无人机袭击切尔卡瑟州：乌曼市的一栋多层建筑遭到损毁。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层高的建筑。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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