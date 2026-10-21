W Kijowie, w wyniku ostrzału ze strony Rosji, uszkodzono centrum danych GigaCenter
W Kijowie, w wyniku rosyjskiego ostrzału 20 października, ucierpiało centrum danych GigaCenter. Z powodu uszkodzeń sprzętu użytkownicy zostali ostrzeżeni o możliwych zakłóceniach w działaniu usług. Obecnie specjaliści firmy pracują nad zminimalizowaniem skutków ataku.
W firmie zaznaczono, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzeniu uległ sprzęt centrum danych. Specjaliści pracują nad usunięciem skutków zniszczeń.
Użytkownikom zaleca się uwzględnienie ewentualnych zakłóceń w działaniu usług na czas przeprowadzania odpowiednich prac.
GigaCenter stało się kolejnym centrum danych w stolicy, które ucierpiało w wyniku rosyjskich ostrzałów w październiku.
19 października w wyniku rosyjskiego ataku balistycznego sprzęt i infrastruktura centrum danych firmy „Datagroup” zostały całkowicie unieruchomione. Po ataku firma przeniosła się do lokalizacji zapasowych.
„Datagroup” jest jednym z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych na Ukrainie. Firma obejmuje zasięgiem ponad 90 miejscowości, zapewniając użytkownikom dostęp do internetu domowego i satelitarnego, telewizji interaktywnej oraz łączności komórkowej.
Również 6 października rosyjski ostrzał spowodował awarię centrum danych firmy telekomunikacyjnej „Omega Telecom” w Kijowie.
Jeszcze wcześniej, 2 października, w wyniku rosyjskiego ataku zniszczono centrum danych dline.ua, położone przy ulicy Predsławińskiej.
W ten sposób w ciągu października rosyjskie ataki spowodowały uszkodzenia lub zniszczenie kilku centrów danych w stolicy, co stwarza zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej i cyfrowej.
Poinformowała o tym służba prasowa GigaCenter.
21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano informacji o skutkach ataku.
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.
Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.
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