Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.
Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюємо», - написав він.
За його словами, загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги людей закликають залишатися у безпечних місцях.
Джерело: Олександр Ганжа
Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.
До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.
Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.
Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.
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