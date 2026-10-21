Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

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Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюємо», - написав він.

За його словами, загроза для міста триває. До відбою повітряної тривоги людей закликають залишатися у безпечних місцях.

Джерело: Олександр Ганжа

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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