Rosja zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze
21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano żadnych informacji na temat skutków ataku.
Poinformował o tym na Telegramie przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.
„Wróg zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze. Sprawdzamy informacje o ofiarach” – napisał.
Według niego zagrożenie dla miasta nadal trwa. Do czasu odwołania alarmu powietrznego wzywa się mieszkańców do pozostania w bezpiecznych miejscach.
Źródło: Ołeksandr Hanża
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.
Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaskie za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.
Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.