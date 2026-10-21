Rosja zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze

21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano żadnych informacji na temat skutków ataku.

Poinformował o tym na Telegramie przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

„Wróg zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze. Sprawdzamy informacje o ofiarach” – napisał.

Według niego zagrożenie dla miasta nadal trwa. Do czasu odwołania alarmu powietrznego wzywa się mieszkańców do pozostania w bezpiecznych miejscach.

Źródło: Ołeksandr Hanża

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaskie za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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