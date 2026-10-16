Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку

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У ніч на 16 жовтня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на об’єкти цивільної інфраструктури Черкаської області. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок в Умані, загорілися торговельні склади та склад підприємства в Черкасах. Троє людей дістали ушкодження, серед них — неповнолітній.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, близько третьої години ночі під час повітряної тривоги російські війська атакували безпілотником типу «Шахед» багатоповерховий житловий будинок в Умані.

Унаслідок влучання на другому поверсі будівлі виникла пожежа. Також пошкоджено фасад будинку, віконне скління та один транспортний засіб.

На іншій локації в Умані після атаки загорілися торговельні склади. Пожежу вдалося ліквідувати.

Крім того, внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на складі одного з підприємств у Черкасах. Наразі займання ліквідовано.

За попередніми даними, загиблих унаслідок атаки немає. Водночас троє людей зазнали ушкоджень, серед постраждалих — одна неповнолітня особа.

На місцях ударів працюють правоохоронці та рятувальники. Вони встановлюють обставини подій і фіксують наслідки російської атаки.

Розмір завданих збитків наразі встановлюється. Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

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