Європейські лідери не можуть визначити представника на переговори України та Росії

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Країни Європи погоджуються, що мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, однак досі не дійшли згоди, хто саме представлятиме їхні інтереси.

Питання обговорювали 12 листопада в Дубліні під час зустрічі Європейського політичного співтовариства, куди прибули понад 50 лідерів.

Серед можливих кандидатів називають главу дипломатії ЄС Каю Каллас і президента Європейської ради Антоніу Кошту. Також розглядають варіант із кількома представниками.

Остаточне рішення можуть обговорити під час саміту ЄС у Дубліні в п’ятницю. Водночас європейські лідери досі сумніваються, наскільки серйозно Москва налаштована на переговори.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу стати постійною учасницею переговорного процесу та визначитися зі своїм представником уже цього місяця.

Джерело: Bloomberg

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що європейським країнам варто обрати одну людину, яка представлятиме їхню позицію під час переговорів про мир в Україні.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

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