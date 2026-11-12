Europejscy przywódcy nie potrafią wyznaczyć przedstawiciela do rozmów między Ukrainą a Rosją
Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak jak dotąd nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto konkretnie będzie reprezentował ich interesy.
Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.
Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się szefową dyplomacji UE Kaję Kallas oraz przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę. Rozważana jest również opcja z udziałem kilku przedstawicieli.
Ostateczna decyzja może zostać omówiona podczas piątkowego szczytu UE w Dublinie. Jednocześnie europejscy przywódcy wciąż mają wątpliwości, na ile Moskwa jest poważnie nastawiona na negocjacje.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Europę do stałego udziału w procesie negocjacyjnym oraz do wyznaczenia swojego przedstawiciela jeszcze w tym miesiącu.
Źródło: Bloomberg
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych w Ukrainie.
Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.
Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.
Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: najważniejsze wnioski.