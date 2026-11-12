Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak jak dotąd nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto konkretnie będzie reprezentował ich interesy.

Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się szefową dyplomacji UE Kaję Kallas oraz przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę. Rozważana jest również opcja z udziałem kilku przedstawicieli.

Ostateczna decyzja może zostać omówiona podczas piątkowego szczytu UE w Dublinie. Jednocześnie europejscy przywódcy wciąż mają wątpliwości, na ile Moskwa jest poważnie nastawiona na negocjacje.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Europę do stałego udziału w procesie negocjacyjnym oraz do wyznaczenia swojego przedstawiciela jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: Bloomberg

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych w Ukrainie.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: najważniejsze wnioski.

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