Страны Европы согласны с тем, что должны быть представлены за столом переговоров о прекращении войны, однако до сих пор не пришли к согласию относительно того, кто именно будет представлять их интересы.

Этот вопрос обсуждался 12 ноября в Дублине в ходе встречи Европейского политического сообщества, на которую прибыли более 50 лидеров.

Среди возможных кандидатов называют главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Европейского совета Антониу Кошту. Также рассматривается вариант с несколькими представителями.

Окончательное решение может быть обсуждено в ходе саммита ЕС в Дублине в пятницу. В то же время европейские лидеры до сих пор сомневаются, насколько серьезно Москва настроена на переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу стать постоянным участником переговорного процесса и определиться со своим представителем уже в этом месяце.

Источник: Bloomberg

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию в ходе переговоров о мире в Украине.

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

Ранее Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

Читай нас в