W wyniku rosyjskiego ataku w nocy i rano 20 listopada uszkodzono ważne obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy. Z powodu zniszczenia sieci energetycznych elektrownie jądrowe zostały zmuszone do zmniejszenia mocy wytwarzania energii.

Według Nekrasowa rosyjskie wojska zaatakowały elektrownie, podstacje oraz systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Powrót do normalnego trybu pracy systemu energetycznego będzie przebiegał stopniowo — po naprawie uszkodzonych sieci.

Według stanu na poranek część odbiorców pozostała bez prądu w Kijowie oraz w dziesięciu obwodach Ukrainy. W szczególności przerwy w dostawach prądu odnotowano w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, kirowogradzkim, odeskim, charkowskim, chersońskim, czerkaskim i czernihowskim.

Poinformował o tym pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow podczas briefingu poświęconego sytuacji w systemie energetycznym.

Rankiem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny DTEK w obwodzie odeskim. W wyniku ataku tymczasowo pozbawiono prądu 41 tysięcy rodzin w rejonach odeskim i rozdzielniańskim.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

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