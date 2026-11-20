Унаслідок російської атаки вночі та вранці 20 листопада пошкоджено важливі об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через руйнування електромереж атомні електростанції були змушені зменшити потужність генерації.

За словами Некрасова, російські війська атакували електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Повернення до нормальної схеми роботи енергосистеми відбуватиметься поступово — після відновлення пошкоджених мереж.

Станом на ранок частина споживачів залишилася без електроенергії в Києві та десяти областях України. Зокрема, перебої зі світлом зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

Уранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено 41 тисячу родин в Одеському та Роздільнянському районах.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

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