В результате российской атаки ночью и утром 20 ноября были повреждены важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за разрушений в электросетях атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.

По словам Некрасова, российские войска атаковали электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Возвращение к нормальному режиму работы энергосистемы будет происходить постепенно — после восстановления поврежденных сетей.

По состоянию на утро часть потребителей осталась без электроэнергии в Киеве и десяти областях Украины. В частности, перебои с электричеством зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга, посвященного ситуации в энергосистеме.

Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки временно остались без электричества 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.

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