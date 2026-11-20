20 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zniszczono zakład cukierniczy firmy Milfey. Jak poinformowali przedstawiciele firmy, halę produkcyjną dotknęły znaczne zniszczenia podczas ostrzału.

„Ile czasu, życia, pieniędzy i nerwów w to włożono. W środku wszystko się zniszczyło. Brak mi słów, by opisać ten ból” – czytamy w piątkowym poście opublikowanym na firmowym profilu w serwisie Instagram.

Do wpisu dołączono film z miejsca uderzenia. Połowa budynku została zniszczona, widoczne są ślady pożaru.

Milfey specjalizuje się w produkcji tortów, ciast i innych wyrobów cukierniczych.

Firma poinformowała o tym na swojej stronie na Instagramie.

Przypomnijmy, że Państwowa Służba Ratownicza opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

Rosyjski atak balistyczny na Kijów pochłonął życie trzech osób, są też ranni.

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