Sąd Miejski w Chersoniu skazał zaocznie na 14 lat pozbawienia wolności byłego zastępcę naczelnika Północnej Kolonii Karnej nr 90, Olega Tiutiuraja. Podczas rosyjskiej okupacji Chersoniu stanął na czele utworzonego przez najeźdźców aresztu śledczego nr 1.

Został uznany za winnego przymusowego wywiezienia osadzonych z tymczasowo okupowanego Chersonu.

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Zgodnie z materiałami sprawy, w maju 2022 roku Tiutiuraj zgodził się na propozycję administracji okupacyjnej i objął stanowisko naczelnika nielegalnego aresztu śledczego w ramach okupacyjnego Zarządu Służby Więziennej w obwodzie chersońskim. Na tym stanowisku sprawował ogólne kierownictwo nad placówką, podpisywał rozkazy służbowe, raporty i dokumenty dotyczące zapewnienia jej funkcjonowania.

W okresie od 20 października do 2 listopada 2022 r., przed wyzwoleniem Chersoniu przez siły ukraińskie, Oleg Tiutiuraj zorganizował przymusowe przeniesienie ponad 150 skazanych z chersońskiego aresztu śledczego do „kolonii karnej nr 7 w Goloprystanie” w Starej Zburiówce. Przewóz odbywał się bez zgody osadzonych, a następnie część z nich została przeniesiona na Krym i do obwodu krasnodarskiego w Federacji Rosyjskiej.

Sąd uznał mężczyznę za winnego naruszenia praw i zwyczajów wojennych. Jednocześnie w sprawie o zdradę stanu został uniewinniony z powodu braku znamion przestępstwa, ponieważ wcześniej Sąd Rejonowy im. Szewczenki w Kijowie skazał go już za działalność kolaboracyjną.

W związku z całością popełnionych przestępstw sąd ustalił ostateczną karę – 14 lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji w organach władzy państwowej, samorządu lokalnego oraz organach ścigania na okres 10 lat oraz z konfiskatą całego należącego do niego mienia. Ponadto Tyutyuraj został pozbawiony specjalnego stopnia podpułkownika służby wewnętrznej.

Informacja ta znajduje się w wyroku sądowym.



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