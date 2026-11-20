W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

W pierwszej kolejności specjaliści planują przywrócić dostawy energii elektrycznej do obiektów infrastruktury krytycznej, a następnie zapewnią zasilanie w domach mieszkańców.

Zespoły DTEK będą pracować w trybie wzmożonym, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej do każdego domu.

Informację tę podała firma DTEK.

W piątek, 20 listopada, w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwano-frankowskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Przyczyną była trudna sytuacja w systemie energetycznym po rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody oraz okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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