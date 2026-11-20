В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и приступят к восстановительным работам.

В первую очередь специалисты планируют восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, после чего будут возвращать свет в дома жителей.

Бригады ДТЭК будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В пятницу, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме после российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

В результате российского обстрела во Львове 20 ноября были повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, еще четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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