В ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев и девять областей. На момент публикации сообщения известно о восьми погибших и 28 пострадавших.

В столице российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры. Среди целей были также мосты. Кроме того, повреждены водоотводные сооружения, офисные и коммерческие здания.

В результате атаки в Киеве погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения.

В Харькове под российский удар попала больница скорой помощи. В результате обстрела ранены четверо человек. Также поврежден корпус магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Российские войска также атаковали предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

Повреждения жилых домов зафиксированы в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. Под ударом оказались и объекты энергетической инфраструктуры.

Всего на момент обнародования информации было известно о восьми погибших и 28 пострадавших.

На местах российских ударов с ночи работают спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальные службы. Они помогают пострадавшим, расчищают завалы и ликвидируют последствия обстрелов.

«Искренние соболезнования родным и близким.

Благодарю спасателей, медиков, полицейских, энергетиков и коммунальщиков, которые с ночи работают на местах ударов, помогают людям и ликвидируют последствия. Благодарю воинов ПВО за каждую сбитую цель», — говорится в сообщении.

О последствиях российской атаки сообщил Сергей Корецкий.

Российские войска массированно атаковали Винницкую область. В результате обстрела пострадал один человек, также зафиксированы повреждения 13 частных жилых домов, помещений старостата и дома культуры.

В ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых мощных воздушных атак по Украине. По предварительным данным, российские войска запустили 80 крылатых ракет и до 20 баллистических, а также около 400 беспилотников различных типов.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранения.

В Полтавском районе обломки вражеской ракеты упали на открытой территории вблизи жилой застройки. В результате падения прилегающие дома получили частичные разрушения и повреждения.

Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения получили жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОВА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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