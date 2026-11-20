W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Atakowi poddano Kijów i dziewięć obwodów. Na chwilę pisania tego komunikatu wiadomo o ośmiu ofiarach śmiertelnych i 28 rannych.

W stolicy rosyjskie rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury krytycznej. Wśród celów znalazły się również mosty. Ponadto uszkodzono obiekt kanalizacyjny oraz budynki biurowe i komercyjne.

W wyniku ataku w Kijowie zginęło sześć osób, a kolejne 15 zostało rannych.

W Charkowie rosyjski atak dotknął szpital ratunkowy. W wyniku ostrzału cztery osoby odniosły rany. Uszkodzeniu uległ również aparat do rezonansu magnetycznego (MRI).

Wojska rosyjskie zaatakowały również przedsiębiorstwa w obwodach kijowskim, mykołajowskim, odeskim i czernihowskim.

Uszkodzenia budynków mieszkalnych odnotowano w obwodach dniepropetrowskim, lwowskim, winnyckim, sumskim i czernihowskim. Atakom uległy również obiekty infrastruktury energetycznej.

W sumie w momencie opublikowania informacji odnotowano osiem ofiar śmiertelnych i 28 rannych.

Od nocy w miejscach rosyjskich ataków pracują ratownicy, lekarze, policjanci, pracownicy energetyki i służb komunalnych. Pomagają poszkodowanym, rozbierają gruzy i likwidują skutki ostrzałów.

„Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim.

Dziękuję ratownikom, lekarzom, policjantom, pracownikom energetyki i służb komunalnych, którzy od nocy pracują w miejscach ataków, pomagają ludziom i likwidują skutki. Dziękuję żołnierzom obrony przeciwlotniczej za każdy zestrzelony cel” – czytamy w komunikacie.

O skutkach rosyjskiego ataku poinformował Siergiej Korecki.

Rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na obwód winnicki. W wyniku ostrzału jedna osoba odniosła obrażenia; odnotowano również uszkodzenia 13 prywatnych budynków mieszkalnych, siedziby starostwa oraz domu kultury.

W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków powietrznych na Ukrainę. Według wstępnych danych rosyjskie wojska wystrzeliły 80 pocisków manewrujących i do 20 pocisków balistycznych, a także około 400 dronów różnych typów.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

W rejonie połtawskim odłamki wrogiej rakiety spadły na otwartym terenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W wyniku upadku doszło do częściowego zniszczenia i uszkodzenia sąsiednich budynków.

Rosyjscy najeźdźcy od wieczora 19 listopada ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, a uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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