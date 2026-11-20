11月20日凌晨，俄罗斯军队对乌克兰发动了大规模袭击。基辅及九个州均遭到袭击。截至发稿时，已知有8人遇难，28人受伤。

在首都，俄罗斯导弹击中了关键基础设施。桥梁也在袭击目标之列。此外，排水设施、办公楼和商业建筑也遭到破坏。

此次袭击导致基辅6人死亡，另有15人受伤。

在哈尔科夫，一家急救医院遭到俄罗斯袭击。炮击导致4人受伤。磁共振成像（MRI）机房也遭到破坏。

俄军还袭击了基辅州、尼古拉耶夫州、敖德萨州和切尔尼戈夫州的多家企业。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州、利沃夫州、文尼察州、苏梅州和切尔尼戈夫州均记录到居民楼受损。能源基础设施设施也遭到袭击。

截至消息发布时，已知有8人遇难，28人受伤。

自昨晚起，救援人员、医护人员、警察、电力人员及公用事业部门的工作人员一直在俄军袭击现场开展工作。他们正在救助伤员、清理废墟并消除炮击造成的后果。

“向遇难者的亲属和亲友致以诚挚的慰问。

感谢自昨晚起就在袭击现场工作的救援人员、医护人员、警察、电力工作者和市政工作人员，他们正在救助民众并清理战后遗留问题。感谢防空部队士兵击落每一个目标，”声明中写道。

谢尔盖·科雷茨基通报了俄罗斯袭击造成的后果。

俄军对文尼察州发动了大规模袭击。炮击造成一人受伤，另有13栋私人住宅、村委会办公楼及文化中心受损。

11月20日凌晨，俄罗斯对乌克兰发动了迄今为止最猛烈的空袭之一。据初步数据显示，俄军发射了80枚巡航导弹和多达20枚弹道导弹，以及约400架各类型无人机。

11月20日夜间，俄军对日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤。

在波尔塔瓦区，敌方导弹残骸坠落在居民区附近的空旷地带。坠落导致周边房屋遭受部分破坏和损坏。

自11月19日晚起，俄罗斯侵略者已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了十多次袭击。袭击导致5人受伤，住宅楼、汽车、银行、商店及其他民用设施均遭受损毁。

11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机还袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传出爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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