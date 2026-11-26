负责战俘事务的协调指挥部于11月26日通报，已有250具遇难者遗体被送回乌克兰。据俄方声明，这些遗体属于乌克兰军人。

执法机关的调查人员将与专家机构代表共同采取一切必要措施，对被送回的遇难者遗体进行身份鉴定。

此次遗体遣返工作得以顺利实施，得益于战俘处理协调总部代表、 乌克兰安全局下属联合中心、乌克兰武装部队、内务部、乌克兰最高拉达人权事务专员办公室、 特殊情况下失踪人员事务专员秘书处、乌克兰国家紧急情况局以及乌克兰安全与国防部门的其他机构共同努力，才得以顺利实施。

协调总部对红十字国际委员会在协助和支持遣返工作方面所做的贡献表示衷心感谢。

“特别感谢乌克兰武装部队中央军事指挥部联合保障中心的工作人员，他们负责将遗体运送至专门的国家机构，组织将阵亡者遗体移交给内务部系统内的执法机关及司法医疗鉴定系统的代表，以及负责总体协调工作的乌克兰武装力量军民合作机构代表，”协调总部指出。

此前，俄罗斯曾宣布将以250具换22具的比例与乌克兰交换阵亡者遗体。

此前，贾里德·库什纳宣布了自战争爆发以来乌克兰与俄罗斯之间规模最大的战俘交换。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫在团结对话活动上表示，乌克兰与俄罗斯之间的大规模战俘交换将分几个阶段进行，而非在一天内完成，因为该进程目前仍处于协商阶段。

乌克兰与侵略国俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就大规模交换战俘达成了原则性协议。

乌克兰与俄罗斯正在就新一轮大规模战俘交换进行谈判，计划在此框架内遣返超过一千名公民。双方目前仍在就交换人员的最终人数进行协商。

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