В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и более 400 ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 79 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», а всего сбила или подавила 462 воздушные цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 19 ноября противник выпустил по Украине баллистические ракеты «Искандер-М» и С-400, противокорабельные ракеты «Циркон», а также 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, «Калибр» и «Искандер-К».

Кроме того, российские войска применили 404 ударных беспилотника типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Среди них было 123 реактивных БПЛА.

По состоянию на 10:30 силы ПВО уничтожили или подавили:

три баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/«Циркон»;

79 крылатых ракет Х-101 и «Калибр»;

380 ударных беспилотников Shahed, «Гербера» и других типов, в том числе 102 реактивных.

Зафиксировано попадание ракет и ударных дронов в 23 точках. Также в 10 точках упали обломки сбитых воздушных целей.

В Воздушных силах подчеркнули, что на момент публикации сводки атака продолжалась, а в воздушном пространстве Украины все еще находились российские беспилотники.

Российские войска массированно атаковали Винницкую область. В результате обстрела пострадал один человек, также зафиксированы повреждения 13 частных жилых домов, помещений старостата и дома культуры.

В ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых мощных воздушных атак по Украине. По предварительным данным, российские войска запустили 80 крылатых ракет и до 20 баллистических, а также около 400 беспилотников различных типов.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранения.

В Полтавском районе обломки вражеской ракеты упали на открытой территории вблизи жилой застройки. В результате падения прилегающие дома получили частичные разрушения и повреждения.

Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения получили жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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