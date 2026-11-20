В ночь на 20 ноября Россия нанесла один из самых мощных авиаударов по Украине. По предварительным данным, российские войска запустили 80 крылатых ракет и до 20 баллистических, а также около 400 беспилотников различных типов.

«Сегодня произошла одна из самых мощных атак. По предварительным данным, РФ запустила 80 крылатых ракет и до 20 баллистических», — рассказал Игнат.

По его словам, Украину также атаковали около 400 дронов различных типов, из которых примерно 120 были реактивными.

Представитель Воздушных сил отметил, что во время атаки удалось перехватить довольно значительное количество воздушных целей. В то же время одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

В Полтавском районе обломки вражеской ракеты упали на открытой территории вблизи жилой застройки. В результате падения прилегающие дома получили частичные разрушения и повреждения.

Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения получили жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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