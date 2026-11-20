W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków powietrznych na Ukrainę. Według wstępnych danych rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły 80 pocisków manewrujących i do 20 pocisków balistycznych, a także około 400 dronów różnych typów.

„Dzisiaj miał miejsce jeden z najpotężniejszych ataków. Według wstępnych danych Rosja wystrzeliła 80 pocisków manewrujących i do 20 pocisków balistycznych” – powiedział Ignat.

Jak dodał, na Ukrainę zaatakowało również około 400 dronów różnych typów, z czego około 120 to drony odrzutowe.

Rzecznik Sił Powietrznych zaznaczył, że podczas ataku udało się przechwycić dość znaczną liczbę celów powietrznych. Jednocześnie jedna z rakiet prawdopodobnie przekroczyła granicę z Polską.

Informację tę przekazał na antenie telemaratonu szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

W rejonie Połtawy odłamki wrogiej rakiety spadły na otwartym terenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W wyniku upadku doszło do częściowego zniszczenia i uszkodzenia sąsiednich budynków.

Rosyjscy najeźdźcy od wieczora 19 listopada ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, a uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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