11月20日凌晨，俄罗斯对乌克兰发动了迄今为止最猛烈的空袭之一。据初步数据显示，俄军发射了80枚巡航导弹和多达20枚弹道导弹，以及约400架各类型无人机。

“今天是迄今为止最猛烈的袭击之一。据初步统计，俄罗斯发射了80枚巡航导弹和多达20枚弹道导弹，”伊格纳特说道。

据他介绍，乌克兰还遭到了约400架各类型无人机的袭击，其中约120架为喷气式无人机。

空军发言人指出，在此次袭击中成功拦截了相当数量的空中目标。与此同时，其中一枚导弹可能越过了与波兰的边境。

乌克兰武装部队空军通讯处主任尤里·伊格纳特在电视直播中通报了这一情况。

11月20日夜间，俄军对日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤。

在波尔塔瓦区，敌方导弹残骸坠落在居民区附近的空旷地带。坠落导致周边房屋遭受部分破坏和损坏。

自11月19日晚起，俄罗斯侵略者已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了十多次袭击。袭击导致5人受伤，住宅楼、汽车、银行、商店及其他民用设施均遭受损毁。

11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机还袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传出爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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