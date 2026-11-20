Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области
Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки временно остались без электричества 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах.
Энергетики смогут приступить к осмотру поврежденного оборудования и восстановительным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью.
Специалисты планируют оценить состояние уцелевшего оборудования, провести необходимые ремонтные работы и восстановить электроснабжение потребителей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранения.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.