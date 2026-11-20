Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки временно остались без электричества 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах.

Энергетики смогут приступить к осмотру поврежденного оборудования и восстановительным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Специалисты планируют оценить состояние уцелевшего оборудования, провести необходимые ремонтные работы и восстановить электроснабжение потребителей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.

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