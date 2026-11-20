Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, один человек был эвакуирован.

В ГСЧС сообщили, что пожары возникли сразу в трёх районах Киева.

В Подольском районе горели два нежилых здания. В Оболонском районе огонь охватил двухэтажное нежилое здание, а по другому адресу произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Также под ударом оказалась нежилая застройка в Голосеевском районе.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Источник: ГСЧС

В Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека.

Российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Российская баллистическая атака на Киев унесла жизни трех человек, есть раненые.

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