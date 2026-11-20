Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

Służba poinformowała, że pożary wybuchły jednocześnie w trzech dzielnicach Kijowa.

W dzielnicy Podil płonęły dwa budynki niemieszkalne. W dzielnicy Obolon ogień ogarnął dwupiętrowy budynek niemieszkalny, a pod innym adresem wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury cywilnej.

Pod ostrzałem znalazły się również budynki niemieszkalne w dzielnicy Hołosiejowskiej.

Informacje na temat skutków rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby.

Rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

Rosyjski atak rakietowy na Kijów pochłonął życie trzech osób, są również ranni.

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