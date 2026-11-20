20 ноября в Бучанском районе Киевской области в результате российского нападения пострадали два человека — мужчина и женщина. Обоих с ранениями и острой стрессовой реакцией доставили в больницу. Также в районе был повреждён частный жилой дом.

Еще одни разрушения зафиксировали в Броварском районе. Там повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

О последствиях атаки сообщили в Киевской областной военной администрации.

Киевская область входит в число областей с наихудшей защитой энергетики — Калашник.

На фронте за сутки произошло 278 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении — Генштаб.

Россия атаковала Желтые Воды в Днепропетровской области, пятеро раненых

Читай нас в