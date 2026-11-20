В Киевской области в результате российского нападения пострадали два человека
20 ноября в Бучанском районе Киевской области в результате российского нападения пострадали два человека — мужчина и женщина. Обоих с ранениями и острой стрессовой реакцией доставили в больницу. Также в районе был повреждён частный жилой дом.
Еще одни разрушения зафиксировали в Броварском районе. Там повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.
О последствиях атаки сообщили в Киевской областной военной администрации.
Киевская область входит в число областей с наихудшей защитой энергетики — Калашник.
На фронте за сутки произошло 278 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении — Генштаб.
Россия атаковала Желтые Воды в Днепропетровской области, пятеро раненых