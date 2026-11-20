В ночь на 20 ноября в результате российской атаки были повреждены объекты «Киевводоканала». Удар пришелся на инфраструктуру предприятия.

Отмечается, что также из-за атак РФ на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы. Снижение давления в водопроводной сети наблюдается в Печерском районе, в некоторых домах возможна временная остановка подачи воды.

«К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие среди сотрудников «Киевводоканала». Информация в настоящее время уточняется», — заявляют на предприятии.

Отмечается, что специалисты «Киевводоканала» принимают необходимые меры для стабилизации работы системы водоснабжения и скорейшей нормализации давления.

Об этом предприятие сообщило в Facebook.

Напомним, что на Оболони в Киеве произошел прорыв водопровода, два дома остались без воды.

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