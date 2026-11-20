W nocy z 19 na 20 listopada w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzeniu uległy obiekty przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”. Atak dotknął infrastrukturę przedsiębiorstwa.

Zaznaczono, że również z powodu ataków Rosji na system energetyczny wystąpiły zakłócenia w dostawach wody do stolicy. Spadek ciśnienia w sieci wodociągowej obserwuje się w dzielnicy Pechersk, a w niektórych budynkach możliwe jest tymczasowe wstrzymanie dostaw wody.

„Niestety, w wyniku ataku są ranni i ofiary śmiertelne wśród pracowników Kyivvodokanal. Informacje są obecnie weryfikowane” – oświadczono w przedsiębiorstwie.

Podkreślono, że specjaliści z „Kijówwodokanału” podejmują niezbędne działania w celu ustabilizowania pracy systemu zaopatrzenia w wodę i jak najszybszego przywrócenia normalnego ciśnienia.

Przedsiębiorstwo poinformowało o tym na Facebooku.

Przypomnijmy, że w dzielnicy Obolon w Kijowie doszło do pęknięcia wodociągu, w wyniku czego dwa budynki pozostały bez wody.

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