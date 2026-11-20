W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety i ponad 400 dronów bojowych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 79 pocisków manewrujących typu X-101 i „Kalibr”, a łącznie zestrzeliła lub unieszkodliwiła 462 cele powietrzne – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych wojskowych od godziny 18:00 19 listopada przeciwnik wystrzelił w kierunku Ukrainy pociski balistyczne „Iskander-M” i S-400, pociski przeciwokrętowe „Cyrkon”, a także 84 pociski manewrujące z baz powietrznych i morskich typu Ch-101, „Kalibr” i „Iskander-K”.

Ponadto rosyjskie wojska wykorzystały 404 drony uderzeniowe typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”. Wśród nich znalazło się 123 drony odrzutowe.

O godz. 10:30 siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły lub unieszkodliwiły:

trzy pociski balistyczne „Iskander-M”/S-400/„Cyrkon”;

79 pocisków skrzydłowych typu „X-101” i „Kalibr”;

380 dronów uderzeniowych typu Shahed, „Gerbera” i innych, w tym 102 odrzutowe.

Odnotowano trafienia rakiet i dronów bojowych w 23 lokalizacjach. Ponadto w 10 lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych celów powietrznych.

Siły Powietrzne podkreśliły, że w momencie opublikowania raportu atak trwał nadal, a w przestrzeni powietrznej Ukrainy nadal znajdowały się rosyjskie drony.

Rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na obwód winnicki. W wyniku ostrzału jedna osoba odniosła obrażenia; odnotowano również uszkodzenia 13 prywatnych budynków mieszkalnych, siedziby starostwa oraz domu kultury.

W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków powietrznych na Ukrainę. Według wstępnych danych wojska rosyjskie wystrzeliły 80 pocisków manewrujących i do 20 pocisków balistycznych, a także około 400 dronów różnych typów.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

W rejonie połtawskim odłamki wrogiej rakiety spadły na otwartym terenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W wyniku upadku doszło do częściowego zniszczenia i uszkodzenia sąsiednich budynków.

Rosyjscy najeźdźcy od wieczora 19 listopada ponad dziesięć razy zaatakowali obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany, a uszkodzenia odniosły budynki mieszkalne, samochody, bank, sklep i inne obiekty cywilne.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów odrzutowych. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

Czytaj nas na