W nocy z czwartku na piątek, 20 listopada, w kontekście intensywnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy, dron należący do Federacji Rosyjskiej naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Dron przebywał nad terytorium kraju przez około dziewięć minut.

Według informacji ministerstwa Centrum Operacji Powietrznych Armii Narodowej Mołdawii odnotowało nieuprawniony lot drona 20 listopada o godz. 01:19.

Aparat latający wkroczył do przestrzeni powietrznej kraju od strony miejscowości Sadkivtsi w obwodzie winnickim na Ukrainie i kierował się w stronę wsi Arioneshti w rejonie Donduseni w Mołdawii.

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony, o godz. 01:28 dron opuścił przestrzeń powietrzną kraju.

Informacja ta znajduje się w oświadczeniu Ministerstwa Obrony Mołdawii.

Wcześniej prezydent Mołdawii Maia Sandu oświadczyła, że wieczorem rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju. Według jej słów jeden z dronów przeleciał nad Kiszyniowem — stolicą Mołdawii — i wywołał niepokój wśród lokalnych mieszkańców. Oświadczenie to zostało opublikowane we wtorek.

Wieczorem 17 listopada w Mołdawii zgłoszono upadek drona oraz odgłosy wybuchów w trzech okręgach jednocześnie — w Kiszyniowie, Orgii i Florești. Na miejsce udały się służby saperów, które mają zweryfikować zgłoszenia i ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Wcześniej tego samego dnia władze mołdawskie odnotowały już naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony i tymczasowo zamknęły przestrzeń powietrzną nad krajem.

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